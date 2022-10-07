Uşak haberleri | Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak haberleri | Uşak Ticaret Borsası

07.10.2022 14:49
Uşak haberleri | Uşak Ticaret Borsası

Uşak ekonomi haberine göre Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,006,20
Makarnalık buğday6,807,00
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak haberleri | Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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