Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu

19.04.2022 10:02
Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısının konukları Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın oldu.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Karaman'ın başkanlığında toplanan UTSO Meclisi ilk olarak gündem maddelerini görüştü. Gündem maddelerinin ardından UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Oda faaliyetlerini özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, birlik ve beraberlik içinde ortak aklın gücüyle, görev aşkıyla, ülkeye hizmet gururuyla, çalışmaya devam edeceklerinin altını bir kere daha çizdi.

Kandemir'in konuşmasının ardından, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, UTSO Meclis üyelerine Uşak Belediyesi faaliyetlerini ve Uşak Aşevi çalışmalarını özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ta "Her geçen gün daha da büyüyen ülke ekonomimizin güçlenmesinde, şehrimizin ekonomik katma değerinin artırılmasında lokomotif rol oynayan Ticaret ve Sanayi Odamızın meclis toplantısına ve akabinde düzenlenen iftar programına katılım sağladık. Nazik davetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın konuşmaları ile son buldu.

Toplantı ve iftar yemeğine; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve Uşak Jandarma Alay Komutanı Jndarma Albay Murat Kılıç katıldı. - UŞAK

Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu
Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu
Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu
Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu

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Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası, Funda Kocabıyık, Ticaret, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak'ı yönetenler iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


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