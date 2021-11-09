Uşak'ın 'Büyükbaş Deri İşleme' projesinde 3. farkındalık toplantısı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında desteklenen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesinin 3. farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi kapsamında Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen 3. Farkındalık Toplantısı, deri sanayicileri ve paydaşların yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda proje faaliyetleri, deri sanayicilerin projeden yararlanabilecekleri hizmetler, ücretsiz eğitim ve danışmanlık çalışmaları hakkında sektör ve eğitim uzmanları tarafından bilgi aktarımında bulunuldu.

Büyükbaş deriye geçişi sağlamak ve deri sektörünü canlandırmak için makine-ekipman desteği yanı sıra eğitim ve danışmanlık desteğinin de ön planda olduğu proje kapsamında gerçekleşen toplantının açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı tarafından yapıldı.

Karahallı konuşmasında ;Proje kapsamında Uşak Deri Karma OSB'de, büyükbaş hayvan derisi işlemek üzere, 10 bin metre karelik bir alanda, 8 bin metre kapalı alana sahip tesis binasının inşaatının tamamladığını ve makinelerin de hızla tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bu sene sonunda hayata geçmesi planlanan bu tesisin Türkiye'nin en modern deri işleme fabrikalarından birisi olacağını vurguladı. - UŞAK