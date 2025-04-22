Uşak\'ta 2025 Yılı İkinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2025 Yılı İkinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Naci Aktaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Uşak'taki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2025 Yılı İkinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Naci Aktaş, 2025 yılının ilk 3 ayı yatırımlarını değerlendirdi.

2025 yılının Mart ayı sonu itibariyle yatırımcı kuruluşların 148, il ve ilçe belediyelerinin 11 adet olmak üzere, toplam 159 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade eden Vali Aktaş, yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarının 18 milyar 241 milyon 337 bin TL, belediyelerin toplam proje tutarının ise 192 milyon 780 bin TL olduğunu kaydetti.

2025 yılı birinci dönem sonu itibariyle İl genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 190 milyon 294 bin TL, belediyelerce 18 milyon 444 bin TL olmak üzere toplamda 280 milyon 739 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildiğini belirten Vali Aktaş, "Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında yüzde 11 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 32 fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 11 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 16 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." dedi. - UŞAK