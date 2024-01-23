Uşak\'ta Toplam Araç Sayısı 161 Bin 323 Oldu

Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2023 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 161 bin 323 oldu.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak- Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti. İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 373 bin 183 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 161 bin 323 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 161 bin 323 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 76 bin 662, minibüs 2 bin 120, otobüs 1 bin 370, kamyonet 21 bin 480, kamyon 4 bin 507, motosiklet 33 bin 025, özel amaçlı 450 ve traktör sayısı da 21 bin 709 adet olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,31 kişi, otomobil başına ise 4,86 kişi olarak belirlendi. - UŞAK