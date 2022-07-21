Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

21.07.2022 15:37
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira, en yüksek 7 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,007,20
Ekmeklik buğday6,506,80
Yemlik buğday5,806,20
Yemlik arpa5,705,80
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş34,0035,00
Mavi haşhaş40,0041,00
Sarı haşhaş34,0035,00
Susam25,0026,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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