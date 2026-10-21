Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı - Son Dakika
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Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı

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Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
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Didem Belen, Somer Sivrioğlu’yla ilişkisini bitirdiğini duyururken aldatıldığını öne sürdü; paylaşımını silmezse hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini de iddia etti.

Didem Belen, Somer Sivrioğlu ile yaklaşık bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ayrılık açıklamasında başka bir kadına gönderme yapan Belen, hesabının kapatılmakla tehdit edildiğini de öne sürdü.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı

“AYNI KADIN” GÖNDERMESİ

Belen, sosyal medya paylaşımında ilişkisinin daha önce de benzer nedenlerle sona erdiğini belirtti. Sivrioğlu’nun adını doğrudan kullanmadan başka bir kadına işaret eden Belen, bu kişinin şef evliyken de nişanlıyken de hayatlarında olduğunu öne sürdü. “Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor” ifadesini kullandı.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı

HESABININ KAPATILMAKLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Belen, paylaşımını kaldırmaması durumunda sosyal medya hesabının kapattırılmakla tehdit edildiğini de açıkladı. Tehdidin kimden geldiğini belirtmeyen Belen, hesabının kapanması halinde takipçilerinin durumdan haberdar edilmesini istedi.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı

EVLİLİK TEKLİFİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Somer Sivrioğlu, Didem Belen’e Palandöken’de karlar arasında evlilik teklif etmişti. Çiftin evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken gelen ayrılık açıklaması dikkat çekti. Sivrioğlu cephesinden Belen’in sözlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
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    Yorumlar (1)

  • İDO BEY İDO BEY:
    Dünya işi işte normalde düşünüyorum da sende bu adam ile ünlü olmazsa hayatta işin olmazdı gibi sanki geldi bana diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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