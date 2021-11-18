Uşak Ticaret Borsası
18.11.2021 13:32
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 20 kuruş, en yüksek 3 lira 30 kuruştan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 20 kuruş, en yüksek 3 lira 30 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|3,20
|3,30
|Makarnalık buğday
|3,50
|3,60
|Yemlik buğday
|2,80
|3,00
|Yemlik arpa
|2,50
|2,60
|Nohut
|9,50
|10,00
|Beyaz haşhaş
|26,50
|27,00
|Mavi haşhaş
|16,50
|17,00
|Sarı haşhaş
|23,00
|24,00
|Susam
|15,00
|16,00
Son Dakika 13:29 Derbinin hakemi belli oldu 13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak 12:51 AK Parti'nin ağır topu Numan Kurtulmuş asgari ücret zammı için sinyali verdi! İşte masadaki rakamlar 12:36 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! 12:31 Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret 12:10 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü