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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

18.11.2021 13:32
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 20 kuruş, en yüksek 3 lira 30 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 20 kuruş, en yüksek 3 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday3,203,30
Makarnalık buğday3,503,60
Yemlik buğday2,803,00
Yemlik arpa2,502,60
Nohut9,5010,00
Beyaz haşhaş26,5027,00
Mavi haşhaş16,5017,00
Sarı haşhaş23,0024,00
Susam15,0016,00

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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