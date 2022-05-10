Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

10.05.2022 12:32
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 30 kuruş, en yüksek 5 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday5,305,50
Ekmeklik buğday5,005,20
Yemlik buğday4,805,00
Yemlik arpa4,504,70
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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