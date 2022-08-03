Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

03.08.2022 14:18
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,506,80
Makarnalık buğday7,007,20
Yemlik buğday5,806,20
Yemlik arpa5,705,80
Nohut17,0018,00
Beyaz haşhaş42,0043,00
Mavi haşhaş52,0053,00
Sarı haşhaş40,0041,00
Susam 27,0028,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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