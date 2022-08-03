Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|6,50
|6,80
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,20
|Yemlik buğday
|5,80
|6,20
|Yemlik arpa
|5,70
|5,80
|Nohut
|17,00
|18,00
|Beyaz haşhaş
|42,00
|43,00
|Mavi haşhaş
|52,00
|53,00
|Sarı haşhaş
|40,00
|41,00
|Susam
|27,00
|28,00
Son Dakika › Ekonomi › Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika