Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
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Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı

27.06.2022 09:51
Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı

Uşak Üniversitesinde uygulanmakta olan İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programı meyvelerini vermeye başladı.

Uşak Üniversitesinde uygulanmakta olan İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programı meyvelerini vermeye başladı.

Lisans ve ön lisans programlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin öğrenim sürecinde aldıkları teorik bilgilerini, atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmeyi, işletme organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlayan Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME) programıyla son dönemlerinde işletmelerde öğrenim gören öğrencilerimiz, firmalar tarafından işe alınıyor.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) Koordinatörü Öğretim Görevlisi Atike İnce Yardımcı ve koordinatör yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Yalçın, İME Programında stajyer öğrenci çalıştıran firmaları ziyaret etti.

Uşak Üniversitesi Öğrencileri 'İşletmelerde Eğitim' programıyla istihdam sahibi oluyor

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin 'İşletmelerde Mesleki Eğitim (İME)' programıyla istihdam sahibi olduklarını belirterek, firma temsilcilerine teşekkür etti. İME programında Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 22 öğrencimizin Balta Orient Tekstil'de 2021/2022 akademik yılı bahar döneminde stajyer olarak çalıştığını, içlerinden 7 öğrencinin, dokuma, kalite, bakım departmanlarında istihdam edildiğini ve diğer öğrencilerin de mülakatlarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Savaş, "Yaklaşık 5 yıldır ilgili birimlerimizle sektördeki tüm firmaları ziyaret ederek, nitelikli işgücü konusunda çalışmalar yapıyoruz. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, Uşak İnşaat Mühendisleri Odası, kamu kurumları, özel firmalarla nitelikli işgücü ile ilgili protokollerimiz var. Öğrencilerimiz bu tür protokoller ve İME programı sayesinde öğretim programlarının son döneminde işletmelerde ders görüyorlar. Program şu an Mühendislik Fakültemizde ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki bölümlerde uygulanıyor. Önümüzdeki dönem İME Programını uygulayan fakülte ve meslek yüksekokulu sayımızı artıracak çalışmalar içindeyiz" dedi.

İME programının işletmelere ihtiyaç duydukları nitelikte iş gücünü kendi yetiştirme imkanı sunduğunun altını çizen Rektör Savaş "İşletme maliyet ve tanıma süreci yaşamadan kendi yetiştirdiği öğrenciyi istihdam etme fırsatı buluyor. İME programıyla gelen öğrencileri değerlendiren işletme, öğretim programlarındaki eksiklikleri gözlemleyebiliyor. Tespitlerini üniversite ile paylaşarak hem eğitim sisteminin bir parçası oluyor hem de programların ihtiyaç duyulan düzeyde güncellenmesine katkıda bulunarak sistemin dinamik bir yapı kazanmasını sağlıyor. İhtiyaçlarına uygun programların açılması ile ilgili görüş sunuyor. Ayrıca, İME programında öğrencilere danışmanlık yapan akademisyenlerimiz sayesinde, işletme sahipleri ihtiyaç duyduğu akademik bilgi ve tecrübelere daha rahat ulaşma imkanı buluyor. Bu da daha dinamik bir üniversite-sanayi işbirliğinin oluşmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

İldeki farklı birçok firma ve işletmede çok sayıda Uşak Üniversitesi öğrencisinin İME programında tecrübe kazanmakta ve başarılarını, azimlerini ortaya koyarak istihdama hak kazanmakta olduğunu ifade eden Rektör Savaş, İME Programıyla işletmesinde öğrenci bulunduran tüm firmalara ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti. - UŞAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uşak Üniversitesi, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Üniversitesi İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

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