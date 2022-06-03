Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak

03.06.2022 11:55
Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027'yi kapsayan 5 yıllık dönem için, kur farkları hariç 3 milyar lira olarak belirlendi.

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027'yi kapsayan 5 yıllık dönem için, kur farkları hariç 3 milyar lira olarak belirlendi.

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; alt ve üst fonların seçiminde bir fona kaynak taahhüt edilmesi için fon kurucusu ve portföy yöneticilerinde aranan şartlar, sermayenin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan fonlar için aranmayacak.

KUR FARKLARI HARİÇ OLMAK ÜZERE HESAPLANACAK

Düzenlemeye geçici bir madde eklendi. Buna göre; 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 3 milyar lira olacak. Bu tutar, üst fonlara ödenecek masraf, ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek kur farkları hariç olmak üzere hesaplanacak.

Söz konusu kararın yürütücülüğünü Hazine ve Maliye Bakanı yapacak.

ÜST FON NEDİR

Üst fon, tam mükellef sermaye şirketlerine finansman sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım fonlarına kaynak sağlayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapılar olarak tanımlanıyor.

YORUMLAR
500
ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran
Kaynak: ANKA

Koruyucu Aile Günü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Üst Fonlara Taahhüt Edilecek Kaynak Tutarı, 5 Yıl İçin 3 Milyar Lira Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement