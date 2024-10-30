Ustabilir Uygulaması 500 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Ekonomi

Koçtaş'ın 2018'de hizmete sunduğu "Ustabilir" uygulaması, yarım milyon kullanıcıya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunan Ustabilir uygulaması, konum ve hizmet türüne göre uzman ustaları listeleyerek kullanıcılara kolaylık sağlarken, bugüne kadar 120 bin ustaya da iş imkanı sağladı.

Bugün itibarıyla 521 bin 584 kullanıcıya ulaşan uygulamada 120 bin onaylı usta hizmet veriyor. Türkiye genelinde Koçtaş'ın bulunduğu illerde aktif olan Ustabilir, boya badanadan su tesisatı tamirine, elektrik işlerinden mobilya ve marangozluk işlemlerine kadar 14 ana kategoride ve 153 alt kategoride hizmet sunuyor.

Kullanıcılar, aradıkları ustayı yorum, sertifika ve puan üzerinden değerlendirebiliyor. IOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak sunulan uygulama, evlerinde değişiklik yapmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Ustabilir uygulaması, kullanıcılara konum ve hizmet kategorisine göre usta listesi sunarken, not ve fotoğraf paylaşımı sayesinde ustanın keşif yapmasına gerek kalmıyor. Uygulamada, ustalarla mesajlaşma imkanı da bulunuyor.

Usta bulmanın maliyetli ve zaman alan bir süreç olması nedeniyle devreye alınan Ustabilir uygulaması, Koçtaş müşterileri tarafından yoğun olarak kullanılıyor.