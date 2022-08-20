Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

20.08.2022 10:04
Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 5 bin lirayı aşanlar, Vergi Usul Kanunu ile uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında 5 bin lirayı aşanlar, Vergi Usul Kanunu ile uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu kapsamına alınmış olan 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanunla uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı.

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl bir önceki yıla ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek.

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurunun elektronik ortamda da yapılabilmesinin önü açıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati: 'Türkiye vazgeçilemeyecek bir üretim merkezidir' Bakan Nebati: 'Türkiye vazgeçilemeyecek bir üretim merkezidir' Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi
Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
00:56 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacının anısı, Kenan İmirzalıoğlu'nu bile güldürdü!
00:33 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da kuruldu! İlk toplantı Ankara'da yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:04:48. #1.13#
SON DAKİKA: Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement