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Ekonomi

UTTS Montaj Süresi Sona Eriyor

UTTS Montaj Süresi Sona Eriyor
25.06.2025 16:24
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Taşıt sahipleri için UTTS montaj süresi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Cezai yaptırımlar ve kayıt zorunluluğu var.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için taşıt sahiplerine tanınan süre 30 Haziran Pazartesi günü sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Haziran 2025 Pazartesi günü sona eriyor. Akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışı sırasında taşıt plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeksizin otomatik olarak gönderilmesini sağlayan sistemde mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için GİB tarafından ek süre verilmişti.

Sistem, akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek. Ayrıca bu kapsamda olmayan fakat akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarına kayıtlı tüm taşıtlara da 1 Temmuz 2025 tarihine kadar TTB taktırma zorunluluğu bulunuyor. GİB tarafından UTTS Uygulama Genel Tebliği kapsamında; söz konusu taşıtlara TTB, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ise istasyonda bulunan en az bir pompa ünitesinin tabancasına Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) takılması zorunluluğu getirilmişti.

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonunun geçiş yaptığı sistemde, TTB montajlarını tamamlayan taşıt sahipleri UTTS kapsamındaki yakıt fişlerini vergi beyanlarında gider olarak göstermeye devam edebilecek. Sistem başvurusu tamamlanan akaryakıt istasyonu oranının ise yüzde 98'i geçtiği vurgulandı.

Diğer yandan utts.gov.tr adresinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan taşıt sahipleri, Türkiye genelinde 81 ilde sabit ve mobil olarak hizmet veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş dört binden fazla Yetkili Taşıt Montaj Firması'nda montaj işlemlerini kesintisiz şekilde yaptırabiliyor.

Yetkililer, UTTS'ye kaydolmayanların 30 Haziran 2025 tarihinden sonraki akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyeceklerini ve ayrıca cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini beyan etti. Buna göre, Tebliğ kapsamındaki taşıtlar için zorunlu olan sistemde, 30 Haziran 2025 tarihine kadar UTTS kapsamında gerekli kayıt ve montaj işlemlerini yapmayanlar 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecekleri gibi 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası ile karşılaşabilecekler. Bu sebeple, UTTS kapsamındaki taşıt sahibi mükelleflerin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için utts.gov.tr adresinden UTTS'ye başvuru ve kayıt işlemlerini yaparak belirtilen banka hesaplarına ödeme işlemlerini tamamlamaları ve 30 Haziran 2025 tarihine kadar da araçlarına TTB taktırmaları gerektiği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Ulaşım, Hukuk, Son Dakika

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