Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu - Son Dakika
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Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu

16.06.2022 13:49
Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu

Mağazalardaki ürünlerin pahalılığından yakınan vatandaşlar Çarşamba Pazarına akın ederken, esnaf, yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Mağazalardaki ürünlerin pahalılığından yakınan vatandaşlar Çarşamba Pazarına akın ederken, esnaf, yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Eskişehir Vişnelik Mahallesinde her Çarşamba kurulan semt pazarında meyve sebzeden kıyafet ve halıya kadar her ürün bulunuyor. Yıllardır varlığı sürdüren Çarşamba Pazarı, havaların ısınmasıyla yoğun günlerini yaşamaya başladı. Kıyafette ucuzluğun yeni adresi olarak gösterilen Çarşamba Pazarı, mağazalardaki fiyat artışlarından bunalan vatandaşların kurtarıcısı oldu. Uygun fiyatlı ürünleri almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tuttu. Pazar esnafı, her kesimden müşterilerinin olduğunu dile getirirken, oluşan kalabalıktan mutlu olduklarını dile getirdi.

"Buranın değeri şuan daha iyi anlaşılıyor"

Her hafta Çarşamba Pazarında alışveriş yaptığını söyleyen Leyla Çınar, uygun fiyata bir şeyler almak için buraya geldiğini anlattı. Mağazaların yanına yaklaşılmadığını belirten Çınar, "Yıllardır her hafta gelmeye çalışırım buraya. Aradığım her şeyi bulabiliyorum ve uygun fiyatlı bir şeyler buldukça almaya çalışıyorum. Eskiden beri geliyorum ama buranın değeri şuan daha iyi anlaşılıyor. Mağazalardaki ürünler pahalandıkça, biz buraya geliyoruz ucuz bir şeyler almak için. Sadece kıyafet değil, halı, perde ve kumaş gibi birçok ürünü burada bulabiliyoruz" dedi.

"Mağazalardakilerine göre ucuz ama kalitesiz değil"

Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ali Osman Arabacı, hem kendi tezgahının hem de diğer tezgahların yoğun olmasından mutlu olduğunu söyledi. Her çevreden buraya Çarşamba Pazarı için gelen müşterilerinin olduğunu dile getirirken, "Kalabalık olması bizim için güzel bir şey tabi ki. Mağazaların çok pahalı olması bunu etkiliyor. Bizim onlar kadar masrafımız olmadığı için daha uygun fiyata satabiliyoruz. Ürünlerimiz mağazalardakilerine göre ucuz ama kalitesiz değil. Buraya Pazar için her yerden gelen insan var, her kesimden müşterimiz oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu
Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu
Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu
Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu
Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Çınar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uygun fiyata giyinmek isteyenler Çarşamba Pazarı'nın yolunu tuttu - Son Dakika

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