Üzüm Avans Fiyatı Açıklaması Yolda - Son Dakika
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Ekonomi

Üzüm Avans Fiyatı Açıklaması Yolda

Üzüm Avans Fiyatı Açıklaması Yolda
01.08.2025 15:12
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TARİŞ Üzüm Birliği, bu yıl avans fiyatı açıklayacağını duyurdu, üretici menfaatini koruyacak.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, bu sezon üzüm alımı öncesinde avans fiyatı açıklaması yapacaklarını duyurdu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konuşan Başkan Şen, "Buradan tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Bu karar, sahadan gelen seslere kulak verilerek, üreticinin yanında olma ilkemizin bir tezahürüdür." dedi.

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, birlik yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. TARİŞ Alaşehir Alkol ve Pekmez İşletmesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Şen, 2025 yılı üzüm alımında fiyat açıklaması yerine nakit alım avans fiyatını uygulayacaklarını söyledi.

Aldıkları kararın üreticilerin menfaatini korumak adına ve istişareler sonucunda alındığını ifade eden Başkan Şen, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, 1 Ağustos tarihinde açıklanan üzüm avans fiyatlarımız hakkında, bu yıl üretici ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz kapsamlı istişareler sonucunda önemli bir karar almış bulunmaktayız. Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve delegeleri yanında, sahada sürekli beraber olduğumuz üretici ortaklarımızla bütün bu veriler ışığında yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 2025 yılı ürün alım politikamızı oluşturduk. Buna göre üretici ortaklarımızın menfaati için, birliğimizin sürdürülebilirliğini koruma anlayışı içerisinde hareket ederek; şu an itibariyle 2025 yılı ürün alım avans fiyatını açıklamama kararı aldığımızı, ancak piyasayı sürekli takip ederek, üzüm alımı öncesinde avans fiyatı açıklaması yapacağımızı buradan tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Bu karar, sahadan gelen seslere kulak verilerek, üreticinin yanında olma ilkemizin bir tezahürüdür." diye konuştu.

TARİŞ olarak, gece gündüz demeden üreticilerin haklarını ve refahını gözetmek için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Şen açıklamasını şöyle tamamladı: "Kurum kültürümüzün temel taşı olan şeffaflık ilkesinden asla taviz vermeden, ortaklarımızı dinliyor ve onların fikirlerine kıymet veriyoruz. Alınan bu kararın tüm üretici ve ortaklarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Üzüm Avans Fiyatı Açıklaması Yolda - Son Dakika

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