Üzüm sektöründen ’Eylem Planı’ çağrısı - Son Dakika
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Üzüm sektöründen ’Eylem Planı’ çağrısı

Üzüm sektöründen ’Eylem Planı’ çağrısı
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Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, yaş ve kuru üzüm sektöründe yaşanan sorunların büyüdüğünü belirterek; TMO alımı, ihracat desteği ve üreticiyi rahatlatacak yeni düzenlemeleri içeren acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, yaş ve kuru üzüm sektöründe yaşanan sorunların büyüdüğünü belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımı, ihracat desteği ve üreticiyi rahatlatacak yeni düzenlemeleri içeren acil bir eylem planının hazırlanmasını istedi.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, üzüm sektöründe yaşanan sorunların çözümü için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, acil eylem planı hazırlanması çağrısında bulundu.

Üreticilerin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Tüfekçi, sektörün geleceği açısından vakit kaybedilmeden adım atılması gerektiğini söyledi.

Yaş ve kuru üzüm piyasasına yönelik çeşitli önerilerde bulunan Tüfekçi, "Iskarta yaş üzüm ve kuru üzüm için TMO alımı devreye alınmalı, ihracatçılara destek sağlanmalı ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer tedbirler uygulamaya konulmalıdır. Üretici, ürününü doğrudan pazarlarda satabilmelidir. Bunun için Hal Kayıt Sistemi'nde basit düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca ihracatta ve iç piyasaya sevk edilen yaş meyve ve sebzelerde, gemicilere sağlanan akaryakıt desteğine benzer bir destek sektöre de verilmelidir." dedi.

Sektörde yaşanan sorunların yalnızca üzümle sınırlı olmadığını vurgulayan Tüfekçi, tarım ve ticaret politikalarının tüm paydaşların katılımıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tüfekçi, "Sektörün tüm aktörlerinin katılımıyla acil bir toplantı yapılmalı, sorunlar tüm yönleriyle ele alınmalı ve uygulanabilir bir acil eylem planı hazırlanmalıdır. Yaş ve kuru üzümün yanı sıra birçok yaş meyve ve sebze ürününde de önemli sorunlar yaşanmaktadır. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarımız ile büyükşehir belediyelerimiz, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm odaklı bir yol haritasını vakit kaybetmeden uygulamaya koymalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzüm sektöründen ’Eylem Planı’ çağrısı - Son Dakika

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