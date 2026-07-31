Üzüm Rekoltesi Artacak

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, bu yıl üzüm rekoltesinin geçen yıla göre çok daha yüksek olacağını belirterek, üreticinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) piyasayı düzenleyici bir fiyat açıklaması beklediğini söyledi. Özkasap, üreticilere de "Brix değerini görmeden üzümünüzü kesmeyin" uyarısında bulundu.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 2026 yılı kuru üzüm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre önemli ölçüde artacağını, üreticilerin ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) piyasaya düzenleyici bir fiyatla müdahil olmasını beklediğini söyledi.

31 Ağustos'ta mevcut ihracat sezonunun sona ereceğini, 1 Eylül itibarıyla yeni sezonun başlayacağını belirten Özkasap, 2024-2025 mahsulü sezonunda yaklaşık 153 bin ton kuru üzüm ihracatı gerçekleştirildiğini ve ülkeye 546 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

Geçen sezon üzüm rekoltesinin düşük olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini kaydeden Özkasap, bunun üreticiyi memnun etmesine rağmen ihracatta pazar kayıplarına neden olduğunu söyledi. Üreticilerin TARSİM sigortası ve yüksek ürün fiyatları sayesinde büyük mağduriyet yaşamadığını belirten Özkasap, "Fiyatların yüksek olması pazar kaybını daha da tetikledi" dedi.

2025-2026 sezonunda Ege Bölgesi'nde toplam 164 bin ton, Manisa'da ise 148 bin ton rekolte gerçekleştiğini hatırlatan Özkasap, şu ana kadar 130 bin ton ihracat karşılığında 429 milyon dolarlık gelir elde edildiğini ifade etti. Özkasap ihracat sezonunun 2 ay daha daha süreceğini de sözlerine ekledi.

Yeni sezon için sahada rekolte çalışmalarının sürdüğünü belirten Özkasap, "Geçen seneye göre bu yıl çok daha yüksek bir rekolteyle karşı karşıyayız. Çiftçimizin bilgi ve tecrübesiyle verimli bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

Üreticilerin beklentisinin TMO'nun piyasaya taban fiyat değil, düzenleyici nitelikte bir fiyat açıklaması olduğunu dile getiren Özkasap, TARİŞ Üzüm Birliği'nin de TMO'nun açıklayacağı fiyatı beklediğini söyledi.

Uluslararası pazarda Güney Afrika, İran ve Türkmenistan gibi ülkelerle rekabet edildiğini belirten Özkasap, yüksek rekoltenin dış alıcılar tarafından da bilindiğini ve bu nedenle piyasada henüz yoğun bir talep oluşmadığını ifade etti.

"Üzümü erken kesmeyin"

Üreticilere hasatta acele etmemeleri çağrısında bulunan Özkasap, geçen yıl bu dönemde üzümün brix değerinin 14-15 seviyelerinde olduğunu, bu yıl ise 8-10 seviyelerinde bulunduğunu belirterek, "Çiftçimiz mutlaka brix değerini görmeden üzümünü kesmemeli. Erken hasat yapılırsa hem elemede fire artar hem de sergide beklenen verim alınamaz" dedi.

Üzüm fiyatlarını arz-talep dengesinin belirlediğini vurgulayan Özkasap, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti. Özkasap, sıkı para politikasının da ihracat rakamlarını olumsuz anlamda etkilediğini ifade etti.

Manisa Ticaret Borsası'nın üzümün değerini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Özkasap, ürünün coğrafi işaret tescilinin alındığını, Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecinin ise devam ettiğini söyledi.

Pestisit kalıntısına karşı yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Özkasap, "Hedefimiz sürdürülebilir ve güvenilir bir ürünü dünya pazarına sunmak. Üzümümüz geri dönmesin, Türkiye güvenilir tedarikçi konumunu daha da güçlendirsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.