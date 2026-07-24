Üzüm Üreticilerine Önemli Uyarılar

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, erkenci üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Geçen yıl yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmaması için üzümlerin peşin ya da güvenilir firmalara verilmesini isteyen Ülgen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru üzüm alım fiyatını Ağustos ayı başında açıklaması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı erkenci üzüm hasadı başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, sezonun üreticilere hayırlı olmasını dilerken, üreticilere hem satış hem de fiyat politikası konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye olmak üzere dokuz farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiğini belirten Ülgen, 24 Temmuz itibarıyla Superior Seedless ve Trakya İlkeren üzüm çeşitlerinde kesimlerin başladığını ifade etti.

"Üzümlerinizi peşin ya da güvenilir firmalara verin"

Geçen yıl bazı üreticilerin ürün bedellerini tahsil edemediğini hatırlatan Ülgen, bu sezon aynı mağduriyetlerin yaşanmaması için üreticilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ülgen, "Üreticilerimizi sezon başında özellikle uyarıyorum. Ürünlerinizi peşin satın ya da güvenilir firma ve kişilere teslim edin. Geçen yıl birçok üreticimiz mağdur oldu. Bu yıl aynı durumun yaşanmaması gerekiyor. Çünkü üretim maliyetleri geçen yıla göre daha da arttı." dedi.

"Kuru üzüm fiyatı erken açıklanmalı"

Sultaniye üzüm hasadının 20 Ağustos'tan sonra başlayacağını hatırlatan Ülgen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını hasat öncesinde açıklamasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kuru üzüm fiyatlarının Ağustos ayının ilk günlerinde ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Ülgen, "Üreticimizin planlama yapabilmesi ve gerekirse ürününü kuru üzüme yönlendirebilmesi için fiyatların erkenden açıklanması gerekiyor. Bu konuda TMO'ya gerekli bilgilendirmeleri yaptık." diye konuştu.

Üreticilerin ihracata yönelik üzüm bağlarını doğal afetlere karşı örtü sistemleriyle koruma altına aldığını belirten Ülgen, kalıntısız üretim için ilaçlama ve bakım çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.