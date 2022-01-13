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Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı - Son Dakika

Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı

13.01.2022 16:27
Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı

Eskişehir'de vaka sayılarındaki yükselmenin ardından, maske satışlarında artış yaşandı.

Eskişehir'de vaka sayılarındaki yükselmenin ardından, maske satışlarında artış yaşandı.

Eskişehir'de yeni yılın başlangıcıyla birlikte korona virüs vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Eskişehir, yüz binde görülen vaka sayılarında ilk sırada yer alırken, bu durum kentte tedirginlik oluşturdu. Özellikle omicron varyantının hızla yayılması sonucunda vatandaşlar, maske kullanımına tekrar özen göstermeye başladı. Maske satışlarında ise geçtiğimiz aya göre hızlı yükseliş oldu.

Eskişehir'de işlettiği dükkanında maske satışı yapan Murat Albayrak, geçtiğimiz aya göre satışlarda yükseliş olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz aya göre maske satışlarında artış var. Geçen ay daha az satıyorduk. Omicron varyantı insanları korkuttu. Vaka sayılarındaki artış da insanları tedirgin etti. Herkesin yakın çevresinde korona virüse yakalanan birileri var artık. Tüm bunların yanında soğuk hava da etkili oldu. Maske kullandığı için şal almayan vatandaş soğuktan korunmaya çalışıyor. İyi havalarda takmadıkları maskeyi soğukta mecburiyetten kullanıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı
Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı

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Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Omicron, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vaka sayılarındaki yükseliş maske satışlarını arttırdı - Son Dakika Ekonomi


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