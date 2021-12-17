Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Göktaş, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

İkram Göktaş, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın, Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş mekanlarda, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini konu alan, "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

Göktaş, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini yaşadığı "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise oyunu İsa Terli'nin Ay'ın hilal halinde olduğu gecede İstanbul'da Çamlıca Camii ve Galata Kulesi'ni aynı karede bir araya getiren "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Göktaş, tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini belirterek, bu vesileyle AA foto muhabirlerini tebrik etti.