Vakıf Katılım Tuzla İçmeler Şubesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile protokol imzaladı

Vakıf Katılım Tuzla İçmeler Şubesi ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında protokol imzalandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, salgın döneminde zor günler geçiren KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor.

Vakıf Katılım Tuzla İçmeler Şubesi ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle, organize sanayi bölgesi (OSB) üyeleri ihtiyaç duydukları finansmana kolayca ulaşabilecek. Ayrıca, teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomik istikrarın teminatı olan KOBİ'lerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için kendilerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilmenin, gelir dağılımında ve bölgeler arası gelişmişlik seviyesinde dengeyi yakalayabilmenin yolunun KOBİ'lerin sürdürülebilir bir finansal sisteme sahip olmaları ile gerçekleşebileceğini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar ülkemizin dört bir köşesinde üreten, hizmet veren KOBİ'lerimizin yanında olduk. Özellikle pandemi döneminde desteğimizi daha da artırarak esnafımızın rahat bir nefes alması için var gücümüzle çalıştık, halen de bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tuzla İçmeler Şubemizin, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladığı protokol de bu amaçla attığımız adımlardan biri oldu. OSB üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize olan desteğimizi sürdürecek, farklı proje ve faaliyetlerle kalkınmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda tüm KOBİ'lerimizi şubelerimize bekliyoruz."