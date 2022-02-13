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VakıfBank Hack to the Future'da final heyecanı sona erdi - Son Dakika

VakıfBank Hack to the Future'da final heyecanı sona erdi

13.02.2022 12:29
VakıfBank Hack to the Future'da final heyecanı sona erdi

VakıfBank'ın bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Hack to the Future" hackathon etkinliğinde kazananlar belli oldu.

VakıfBank'ın bu yıl 3'üncü kez düzenlediği "Hack to the Future" hackathon etkinliğinde kazananlar belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital ve sürdürülebilir bankacılıkta imza attığı yeniliklerle dikkati çeken VakıfBank'ın geleneksel hale getirdiği "Hack to the Future" hackathon etkinliği, 3'üncü yılında da geleceği şekillendirmek için bir adım öne çıkan gençlerin buluşma alanı oldu.

89 gençten oluşan 33 takımın yarıştığı etkinlikte, 4-6 Şubat'ta gerçekleştirilen çevrim içi hackathon maratonunun ardından 10 takım finale kaldı. VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen ve metaversede de takip edilebilen kapanış etkinliğinde gerçekleştirilen jüri sunumları sonucunda da kazananlar belli oldu.

Dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik ana temalarında geliştirdikleri projelerle finale kalan takımların projeleri jüri tarafından takım yetkinliği, özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, tasarım, ticarileşme/ölçeklenme, sunum yapılabilirlik, sosyal fayda ve prototip kriterlerine göre değerlendirildi.

"Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlere destek olmak en önemli sorumluluğumuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak, dijital bankacılıkta sektörün oyun kurucuları arasında yer aldığımızı geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle açıkça ortaya koyuyoruz. Genç çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir sonraki bankacılığı hayal ediyor, o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvıyor, sektörde pek çok ilke imza atıyoruz. Bugün bilgi teknolojilerine en fazla yatırım yapan bankalardan biri olarak yeniliklerin merkezi haline gelen AR-GE merkezimiz ile sektöre yenilik katıyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu da son dönemde güçlü bir şekilde sahipleniyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin kılavuzluğunda iklim değişikliğiyle mücadele ediyor, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi için çalışıyor, yenilikçiliğe yaptığımız yatırımlarla ülkemizi geleceğe taşımak için çabalıyoruz. Hackathon etkinliğimiz de bu yaklaşımın bir devamı. Dijital gelecekte gençlerimizin kendilerine yer edinmesi için bu alanda deneyim kazanmasının önemli olduğunu düşünerek yola çıktık. Şimdi 3'üncü yıla girdik ve şunu net olarak görüyoruz; Hack to the Future etkinliğimiz gençlerin daha geniş ufuklara açılması için fırsat sunarken, bizlere de enerjimizi yenileme imkanı sağlıyor. Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' demişti. Biz de VakıfBank olarak her zaman bu sözü düstur ediniyor; ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlere destek olmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank Hack to the Future'da final heyecanı sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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