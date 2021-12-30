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VakıfBank "Hack to the Future" ile geleceği kodlama maratonu yeniden başlıyor - Son Dakika

VakıfBank "Hack to the Future" ile geleceği kodlama maratonu yeniden başlıyor

30.12.2021 10:52
VakıfBank "Hack to the Future" ile geleceği kodlama maratonu yeniden başlıyor

VakıfBank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliği "Hack to the Future" için başvurular başladı.

VakıfBank'ın gençlere bankacılığın geleceğini şekillendirme fırsatı sunduğu hackathon etkinliği "Hack to the Future" için başvurular başladı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4-6 Şubat tarihleri arasında üçüncü kez gerçekleştirilecek etkinlikte, dijitalleşmenin yanı sıra sürdürülebilirliği destekleyecek projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla sektöründe öncülük üstlenen VakıfBank'ın, üçüncü kez gerçekleştireceği "Hack to the Future" etkinliği için geri sayım başladı. Yenilikçi fikirleri olan genç yazılımcıları ve tasarımcıları bir araya getirecek etkinlik bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağıyla gerçekleştirilecek.

4-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin proje geliştirme aşaması çevrimiçi platformda yürütülecek. Finale kalan projelerin sahipleri ise sunumlarını gerçekleştirmek için fiziksel olarak jüri karşısına çıkacak. Bankacılığın geleceğinde rol oynayacağına inandığı fikirleri olup bunları projeye dönüştürmek isteyen gençler 23 Ocak tarihine kadar https://hacktothefuture.com.tr/ adresinden başvuruda bulunabilecek.

"Gençleri bir kez daha finansın geleceğini şekillendirmeye davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılığın geleceği dijitalleşme ve sürdürülebilirlik etrafında şekilleniyor. VakıfBank olarak yapay zeka, blockchain, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi gibi teknolojilerin müşterilerimiz için hayatı kolaylaştıracak ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi konusunda yoğun çaba harcıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir bankacılık alanında öncü rol üstleniyoruz. Bu yıl dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz üçüncü 'Hack to the Future' etkinliği ile gençleri bir kez daha finans dünyasının geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyoruz. Hem onların yenilikçi yaklaşımlarından besleniyor hem de finans ve teknoloji alanındaki güçlü birikimimizle gençlerimizin deneyim kazanmasına ve kendilerini geliştirmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dereceye girenleri ödüller bekliyor

Yarışmaya katılacak ekipler, bu yılın ana temaları olan dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler ile sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi fikirler geliştirerek, projelendirecek. İlk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlanarak üretilmiş olması istenen fikirler, bilgi ve bilişim teknolojileri, dijital çözümler, finans, girişimcilik gibi alanlarda uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenler toplamda 85 bin TL ödül kazanacak.

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Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank 'Hack to the Future' ile geleceği kodlama maratonu yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: VakıfBank "Hack to the Future" ile geleceği kodlama maratonu yeniden başlıyor - Son Dakika
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