Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti

03.08.2022 13:03
Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti

Vali Ali Çelik, yeni kurulan Domaniç Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti.

Vali Ali Çelik, yeni kurulan Domaniç Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti.

Kadınların bir araya gelerek hem Kütahya'ya hem de kendi bütçelerine katkı sağlamalarından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, "Her zaman yanınızdayız" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
'Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında' 'Devletimiz, tüm imkânlarıyla milletimizin yanında' Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı Düştüğü ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kütahya, Çamlıca, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 13:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement