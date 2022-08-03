Kadınların bir araya gelerek hem Kütahya 'ya hem de kendi bütçelerine katkı sağlamalarından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, "Her zaman yanınızdayız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Çamlıca, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti - Son Dakika

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