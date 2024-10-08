Vali Aslan'dan Banyo Dolapları Üretim Tesisine Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Aslan'dan Banyo Dolapları Üretim Tesisine Ziyaret

Vali Aslan\'dan Banyo Dolapları Üretim Tesisine Ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşova OSB'deki banyo dolabı fabrikasını ziyaret etti.

08.10.2024 10:05
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, ülke ekonomisine katkı sunan ve Düzce'de üretimlerini sürdüren fabrikalara ziyaretleri çerçevesinde son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan banyo dolapları üretimi yapan fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'de ülke ekonomisine katkıda bulunan fabrikalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce'de gelişimini sürdüren Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde ki Banyo mobilyaları üretimi yapan fabrikayı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Yılmaz ile bir araya gelen Vali Aslan, fabrika hakkında bilgiler alırken, fabrika içinde çalışmalarda bulunan personelleri de ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Aslan yaptığı açıklamada, "İlimiz ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkı dolayısıyla fabrikanın yönetim kurulu Başkanı Ömer Yılmaz ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vali Aslan'dan Banyo Dolapları Üretim Tesisine Ziyaret - Son Dakika

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