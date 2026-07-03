Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti - Son Dakika
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Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti

Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti
03.07.2026 15:42  Güncelleme: 15:47
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde coğrafi işaret tescili alan doğal yer altı kaynak tuzu için düzenlenen programda üreticilere tescil belgeleri verildi. Vali Şefik Aygöl, üretim sahasında kürek başına geçerek tuz ayrıştırma çalışmalarına katıldı ve üretim sürecini yerinde inceledi.

Coğrafi işaret tescili alan Pülümür doğal yer altı kaynak tuzunun tescil belgesi üreticilere teslim edilirken, Tunceli Valisi Şefik Aygöl üretim sahasında kürek başına geçerek tuz ayrıştırma çalışmalarına katıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde coğrafi işaret tescili alan Pülümür doğal yer altı kaynak tuzu için düzenlenen programda üreticilere tescil belgeleri teslim edildi. Program çerçevesinde üretim tesislerini de ziyaret eden Tunceli Valisi Şefik Aygöl, iş ayakkabısı ve eldiven giyerek üretim alanına indi. Hiver Tuz işletmesinde üreticilerle birlikte kürek kullanıp tuz ayrıştırma çalışmalarına katılan Aygöl, yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyulardan sondaj yöntemiyle çıkarılan tuzlu suyun dinlendirme havuzlarında doğal yollarla arındırılması, güneş altında yaklaşık bir hafta bekletilerek buharlaştırılması ve hiçbir kimyasal işlem uygulanmadan doğal kaya tuzuna dönüştürülmesi sürecini yerinde inceledi. Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de ihraç edilen, Munzur Üniversitesi analizlerinde 84 mineral içerdiği belirlenen ve 21 Kasım 2025'te coğrafi işaret tescili alan Pülümür doğal yer altı kaynak tuzunun üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Aygöl, üreticilerle birlikte yürütülen çalışmaları takip etti.

"Devletimizin bütün imkanlarıyla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Vali Aygöl, "Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüzün girişimleri sonucunda mineral oranı en yüksek olan ve iyotsuz olan ama doğal olarak çok az bir iyot içeren çok sağlıklı bir tuz üretiyoruz. İki kurumumuz aracılığıyla Pülümür tuzu için coğrafi işaret talebinde bulunmuştuk. Belgelerimizi aldık. Pülümür tuzu artık ülkemizin coğrafi olarak tescilli ürünlerinden biridir. 250 ton kapasiteyle şu anda üç ayrı yerde, üç ayrı şirket tarafından üretim yapılıyor. Şu anda tamamen doğal ortamda, güneş ışınlarını alarak çok doğal bir şekilde üretiliyor. Bunların kapalı ve farklı sistemlerle ilgili olarak projelendirme çalışmaları yapılıyor. İnşallah bizler de devletimizin bütün imkanlarıyla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'e ziyaretinde Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala ve Tunceli Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vali Aygöl, tescilli Pülümür tuzunun üretimine kürek sallayarak eşlik etti - Son Dakika

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