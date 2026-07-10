Vali Baruş'tan ETB'ye Ziyaret - Son Dakika
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Vali Baruş'tan ETB'ye Ziyaret

Vali Baruş\'tan ETB\'ye Ziyaret
10.07.2026 15:08
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Vali Aydın Baruş, ETB projelerini inceledi, Erzurum'un kalkınma hedeflerini değerlendirdi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Ticaret Borsası'nı (ETB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turhan Dinler, Genel Sekreter Yardımcısı Sevil İlhan, Proje, Akreditasyon ve Dış İlişkiler Müdürü Murat Kamil Öztürk ile ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme AŞ Koordinatörü Ahmet Topaloğlu'ndan Borsa tarafından yürütülen projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum'un ekonomik, tarımsal, ticari ve sosyal kalkınmasına katkı sağlaması hedeflenen stratejik projeler ele alındı. Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu, Lisanslı Depoculuk, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum Ortak Pazarlama Ajansı (ER-OPA), Coğrafi İşaret ve AB Coğrafi İşaret Başvuruları, Gastro Akademi ve Gastronomi Lisesi, Erzurum Şekerleme Sektörü Kümelenme Projesi, Erzurum Küçük Sanayi Sitesi (KSS), Arı Köy, Organik Mera, Örnek Köy, Mor Patates AR-GE çalışmaları, Erzurum Yüksek Rakım Atçılık Vadisi, İklim Turizmi Koridoru, Lezzet Haritası ve Bitki Örtüsü Haritası başta olmak üzere birçok proje hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Erzurum'un coğrafi işaretli ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefleyen projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından, Sultan Abdülhamid Han döneminde basılan ve Erzurum hudutlarını gösteren ilk renkli eserlerden biri olma özelliğini taşıyan tarihi bir tablo, günün anısına Vali Aydın Baruş'a takdim edildi.

Vali Baruş, Erzurum Ticaret Borsası tarafından yürütülen projeleri yakından inceleyerek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Ekonomi, Erzurum, İhracat, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Baruş'tan ETB'ye Ziyaret - Son Dakika

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