Vali Çağatay başkanlığındaki KARORSAN toplantısında yatırım gündemi karara bağlandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KARORSAN Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay başkanlığında toplandı. Toplantıda yatırım süreçleri ve projeler değerlendirildi, üretim kapasitesi, yatırım ortamı ve sanayi altyapısına dair gündem maddeleri karara bağlandı.
Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu, Vali Oktay Çağatay'ın başkanlığında düzenlendi.
KARORSAN Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar, devam eden yatırım süreçleri ile planlanan projeler değerlendirildi.
Bölgenin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunularak alınacak kararlar karara bağlandı.
Toplantı, gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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