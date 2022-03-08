Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret - Son Dakika
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Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

08.03.2022 17:22
Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve Tatvan Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın'ın eşlik ettiği Vali Oktay Çağatay, ziyaret kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ve oda yönetimi ile meclis üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Oda Başkanı Bilal Adabağ, Vali Çağatay'a odanın çalışma ve faaliyetleri ile ilçenin genel ekonomik durumu hakkında bilgi verdi.

Bitlis ve ilçelerinin genel durumunun da görüşüldüğü ziyarette devam eden yatırımlar ve planlanan yatırım ve projeler ile ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİTLİS

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Muhammed İkbal, Ticaret, Erdemir, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Çağatay'dan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret - Son Dakika
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