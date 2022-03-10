Vali Demirtaş marketleri denetledi - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla marketlere yönelik stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim gerçekleştirildi.

Marketlerde ayçiçeği yağının yanı sıra temel gıda ürünlerinin stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetimlere Vali Demirtaş ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kinyas Köle de katıldı.

Vali Demirtaş, denetimlerde marketlerin reyonlarındaki ayçiçek yağı ürünlerinin yanı sıra temel gıdaların da fiyat etiketlerini, depo kontrolü ve KDV indirimlerini de inceleyerek stokçuluk ile fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Özellikle marketlerde denetim yaptıklarını aktaran Vali Demirtaş, "Hem stokta hem de raflarda yeteri kadar mal olup olmadığını ve fiyatları kontrol ediyoruz. Şu an bugüne kadar Mardin'de olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık. Çok şükür raflarımız tamamen dolu. Ürünlerimiz fiyatlarında aşırı bir yüksek olmadığını görüyoruz. Yani vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok" dedi.

"Şu an endişeye sevk edecek, telaşlanmamıza neden olabilecek hiçbir neden yok"

Türkiye'de ve Mardin'deki marketlerde başta yağ olmak üzere tüm gıda ürünlerinin yeteri kadar bulunduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, "Hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Şimdiden tüm vatandaşlarımızı buradan selamlıyoruz. Bir problemimiz yok yani çok şükür. Bundan sonra denetimlerimiz sık bir şekilde sürecek. Sadece Mardin merkezde değil tüm ilçelerimizde bu denetimlerimizi yapıyoruz. Kaymakamlarımız kendi ilçelerinde kurmuş oldukları komisyonlarla beraber yapıyorlar. Ben de gittiğim ilçelerde mutlaka bu denetimlere katılıyorum. Şu an endişeye sevk edecek, telaşlanmamıza neden olabilecek hiçbir neden yok. Şu an tüm marketlerimizde yeteri kadar yağ var, zaman zaman stoklarda mal görüyoruz, ama hem markette var, hem de depoda da varsa bunda bir problem yok. Çünkü tüm ürünleri depodan markete taşımamızın da bir anlamı yok" diye konuştu. - MARDİN