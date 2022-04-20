Vali Günaydın: "Yatırım iştahımız üst seviyede" - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri'nin ihracat hedeflerini iyi gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Yatırım iştahımız üst seviyede" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından İHH ve Kızılay işbirliğinde Ümmet İftarı Programı düzenlendi. Kentte bulunan bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, kamu kurum müdürleri, yetimler ve davetliler katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Ramazan ayında bizi kavuşturduğu için Allah'a şükrediyoruz. Allah'a şükürler olsun ki yine bir ramazan ayında dostlarımızla ve kıymetli misafirlerimiz ile bir sofrada bir aradayız. Ramazan, İslam'ın medeniyetini, hakkaniyetini, ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan her bireyin kendisiyle yüzleştiği, iç dünyasını tazelediği, her yıl insanlığı daha iyi bir yere taşıyan bereketli bir aydır" dedi.

Akmermer, "Biz Kayseri MÜSİAD olarak özellikle karar aldık ve bir gelenek başlattık. Biz Kayseri'de cenazelerimizdeki Perşembe dediğimiz o günlerdeki yemek gönderme alışkanlıklarımıza KAYEMA Vakfımızla herhangi bir şey yapmak istediğimizde artık meyveli ağaç dikimi sertifikası gönderiyoruz. Bunu da tüm Kayseri'deki sivil toplum kuruluşlarına ve Kayseri eşrafına örnek olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Akmermer ayırca, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş için dikilen 50 meyve ağacının sertifikasını, şehidin ailesine ulaştırmak için Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan'a teslim etti.

"2022 yılında 25 milyar TL yatırım yapmayı ön gördük"

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı da, "2022 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından yatırım yılı ilan edildi. Biz bu yatırım yılı çerçevesinde dernek olarak üzerimize düşeni yapmaya karar verdik bu yıl içerisinde 25 milyar yatırım yapmayı ön gördük. Bu çerçevede Samsun'da 7.6 milyar TL, Adana'da 4 milyar TL, İzmir'de 1.6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL olmak üzere MÜSİAD üyeleri tarafından hayata geçirilen yatırımlar var. Ön gördüğümüz 25 bin kişilik istihdam sağlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyerek, iftarda olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

"Yatırım iştahımız üst seviyede"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Dünyada rekabet gücümüzün artmasını istiyorsak, daha güçlü bir konuma gelmek istiyorsak beşeri insan kaynağımızı çok iyi yetiştirmek zorundayız. Bunu son yıllarda çok önemli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Birçok alanda dünyanın birçok ülkesiyle rahatlıkla rekabet edebiliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat hedeflerini biz Kayseri olarak çok iyi bir şekilde yerine getiriyoruz. Geçen sene iyiydik ama yeterli değildi. Bu senede inşallah iyi gidiyor ama yine yeterli değil. Çünkü Kayseri olarak daha iyisini başarabilecek güce ve kapasiteye sahibiz. İş adamlarımız burada. Yatırım iştahımız üst seviyede. 4. Organize Sanayi Bölgesine şuanda 950'ye yakın firma müracaat etmiş ve biz ancak bunların 250-300'ünü karşılayabileceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ