Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika
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Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

10.03.2022 00:57
Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ulusal ve yerel marketler ile depolarda fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ulusal ve yerel marketler ile depolarda fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı.

Vali Öner, gıda denetim görevlileriyle birlikte gerek salgın dönemi, gerekse Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle marketlerde oluşabilecek fahiş fiyat artışı ve stokçuluğu önlemek amacıyla ulusal ve yerel marketler ile marketlere ait depolarda denetim yaptı. Reyonlarda vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı ayçiçeği yağı başta olmak üzere diğer gıda ürünlerinin yer alıp almadığını kontrol eden Vali Öner, market işletmecilerinden fiyat ve stok durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimlerde marketlerin reyonlarında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak kadar ürün bulunduğunu gözlemleyen Vali Öner, Ardahan'da stok konusunda sorun olmadığını, yine de vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - ARDAHAN

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Ukrayna, Ardahan, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Öner marketlerde 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat' denetimi yaptı - Son Dakika
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