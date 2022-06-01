Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi - Son Dakika
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Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi

01.06.2022 09:59
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemede bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Pehlivan, beraberindeki Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve diğer yetkililerle Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı ziyaret etti.

Pehlivan, yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı, ardından inşaat sahasında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Mersin'e ve bölgeye değer katacağını belirtti.

Yapım çalışmaları yüzde 70 seviyesine gelen havalimanının yıl sonuna doğru tamamlanacağını ifade eden Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışla vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Pehlivan, havalimanı bağlantı yollarında incelemelerde bulunarak, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'dan da brifing aldı.

Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi
Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Valisi Pehlivan, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasını inceledi - Son Dakika


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