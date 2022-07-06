Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi

06.07.2022 12:36
Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sanayicileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

MTOSB Model Fabrikada sanayicilerle buluşan Vali Pehlivan'a, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, Başkan Vekili Veysel Memiş, yönetim kurulu üyeleri Seyfetullah Işık, Kürşat Haddat, denetim kurulu üyeleri Hasan Yıldırım ve Yılmaz Akyüz ile MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz eşlik etti.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin'e daha çok sanayi alanı kazandırmak için hareket ettiklerini belirterek, "Sanayicilerimiz kabına sığmayan bir yapı içerisinde çalışıyorlar. Yeni yatırım alanları, yeni istihdamlar için şu an 400'ü aşkın müracaat var. Biz de yönetim kurulu olarak yeni sanayi alanları oluşturabilmek için çalışıyoruz. 4. bölgemizin sonuna geldik. Hedefimiz kısa süre içerisinde 4. bölgemizin tahsislerini tamamlayarak, 5. ve 6. bölgelerin resmi çalışmalarına başlamak" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Mersin Valisi Pehlivan, yaptıkları çalışmalardan dolayı sanayicilere teşekkür etti. MTOSB sanayicileri ise dilek ve önerilerini Vali Pehlivan ile paylaştılar. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Hamza Pehlivan, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan, sanayicilerle bir araya geldi - Son Dakika

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