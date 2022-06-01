Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı - Son Dakika
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Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı

01.06.2022 10:39
Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Tarsus'ta Soya'nın Gücü Projesi" çerçevesinde çiftçilere soya tohumu dağıttı.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, " Tarsus'ta Soya'nın Gücü Projesi" çerçevesinde çiftçilere soya tohumu dağıttı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde hazırlanan "Tarsus'ta Soya'nın Gücü Projesi" ile çiftçilere 6,65 ton soya tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tarsus Beyaziler Tarım'da Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla düzenlenen törene, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı katıldı.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Mersin'in tarımda öncü şehirlerden biri olduğunu söyledi. Soyanın; yağ, şekercilik, antibiyotik, endüstriyel, ilaç sanayi, yem sanayi gibi çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirten Pehlivan, dünya ticaretinde ve tarımsal ticarette de önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tarımsal alanlarda üretimin geliştirilmesi için yürütülen projelerin önemine işaret eden Pehlivan, "İlimizde geçtiğimiz yıl bu çerçevede 14 proje üretildi. Bu yıl da 10 proje üretildi. Soya da bunlardan birisi. Şimdi biz yaklaşık 7 ton tohumu emektar çiftçilerimize dağıtacağız ve toprakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Çiftçilere de seslenen Pehlivan, "Değerli üreticilerimizin emeği olmasa biz bu projeleri yapamayız. Bütün bu projelerin odağındasınız, lokomotifsiniz. Devlet olarak yanınızdayız, destek vermeye devam edeceğiz. Projenin hayırlı uğurlu olmasının temenni ediyorum" diye konuştu.

Törende daha sonra 60 çiftçiye 6,65 ton soya tohumu dağıtıldı. - MERSİN

Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı
Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı
Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı

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Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Tarsus, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Pehlivan, Tarsus'ta çiftçilere soya tohumu dağıttı - Son Dakika


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