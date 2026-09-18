Vali Şahin, AESOB Başkanı Dere\'ye tebrik ziyaretinde bulundu

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere'ye tebrik ziyaretinde bulunarak esnaf teşkilatıyla buluştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 21. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeleyerek yeniden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanlığına seçilen Adlıhan Dere'ye tebrik ziyaretinde bulundu. AESOB ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Vali Şahin, Başkan Dere ve Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarında görev üstlenen üyeleri yeni dönem dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti. 39. Ahilik Haftası dolayısıyla Antalya esnaf ve sanatkarlarının Ahilik Haftası'nı da kutlayan Vali Şahin, AESOB Başkanı Dere ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün hem Ahilik Haftası vesilesiyle sizlerin Ahilik Haftası'nı kutlamak hem de yakın zamanda tamamlanan seçimlerde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Birlik Başkanımız Adlıhan Dere ile yeniden seçilen ve ilk defa göreve gelen oda başkanlarımıza 'Hayırlı uğurlu olsun' dileklerimizi iletmek üzere sizleri ziyarete geldik" dedi.

"Başkan Dere, çalışmaların hep içindeydi"

Antalya'nın Türkiye'nin vitrini olduğunu söyleyen Vali Şahin, şöyle devam etti: "Her yıl milyonlarca yabancı misafiri şehrimizde ağırlıyoruz. Bu durum, milli kültürümüzün ve ticaret ahlakımızın nasıl bir anlayışa sahip olduğunu göstermek için çok büyük bir fırsat sunmaktadır. Mesela Kaleiçi ile ilgili yıllarca emek verdim. Bunun canlı şahidi ve aynı zamanda çalışmaların içerisinde bulunan kişilerden biri de Adlıhan Dere Başkan'ımızdır. Bütün bu süreçlerde esnaf odalarımızın hemfikir olan ve destekleyen yaklaşımını gördük. Bu anlayış bizim için çok değerlidir."

"Köklü kültürün temsilcilerisiniz"

Esnaf teşkilatının önemine değinen Vali Hulusi Şahin, "Hem iktisadi hayatımızın hem de toplumsal hayatımızın temeli, esnaflarımızın birlikleri üzerine inşa edilmiştir. Ahilik Haftası, bunun altının çizilmesi açısından önemli bir haftadır. Gerçekten bir milli kültürden söz ediyorsak dürüstlükten, helal lokmadan, yardımseverlikten ve misafirperverlikten, yani bizi biz yapan değerlerden bahsediyorsak Ahilik teşkilatlarının Anadolu'da ilmek ilmek ördüğü, dokuduğu büyük bir kültür halısıdır. Sizler de bugün bu köklü kültürün temsilcilerisiniz. Doğruyu ve iyiliği anlatmamız, tarihin doğru tarafında yer almamız ve iyilerden olmamız gerekir. Bu açıdan sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin ne kadar önemli bir görev üstlendiğinizi de bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Valimiz, daima esnafın yanında"

Başkan Adlıhan Dere, Vali Hulusi Şahin ile üç yılı aşkın beraber görev yaptıklarını belirterek, "Antalya'ya geldiği ilk günden itibaren düzenlediğimiz her türlü programda, başta Ahilik Haftası etkinliklerimiz olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Geçmiş yıllarda Ahilik Haftası programımızın İlköğretim Haftası ve Adli Tıp Kongresi gibi önemli programlarla aynı güne denk gelmesine rağmen kongreden ayrılarak ilgili bakanlarımızdan müsaade isteyip, 'Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın bayramıdır' diyerek aramızda yer aldı. Bu yaklaşımı bizler için son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin'in esnafla kurduğu güçlü gönül bağına dikkat çeken AESOB Başkanı Dere, şu sözleri söyledi: "Valimiz yalnızca Ahilik Haftası'nda değil; iftar programlarımızda, açılışlarımızda, çarşıda ve pazarda gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda da daima esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmuştur. Esnaf teşkilatımızla aynı sofrayı paylaşmış, bizleri her zaman onurlandırmıştır. Esnafımızın mutlu günlerinde, düğününde ve nişanında da yanımızda olmuş; toplumun bütün kesimleriyle gönül bağı kurmuştur. İşçisinden memuruna, esnafından turizmcisine kadar Antalya'nın her kesimini dinleyen, herkesin sorunuyla yakından ilgilenen bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Valimiz, gerçekten esnaf dostudur. Bizler sizleri seviyoruz. Antalya da sizleri seviyor. Çünkü Antalya'nın en tabanından en üst kademesine kadar herkesi dinliyor, herkesle bir araya geliyor ve tüm kesimlerin yanında oluyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki Antalya'mızın valisisiniz."