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Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli - Son Dakika

Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli

30.09.2021 19:01
Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'de ekmeğin başkenti ve ekmek kokulu köy diye nitelendirilen Araköy köyünü ziyaret ederek buradaki fırınlarda incelemelerde bulundu, üreticileri dinledi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane'de ekmeğin başkenti ve ekmek kokulu köy diye nitelendirilen Araköy köyünü ziyaret ederek buradaki fırınlarda incelemelerde bulundu, üreticileri dinledi.

Kürtün Araköy Ekmeği ismiyle coğrafi işaret alan köyün asırlık geleneği olan ve yaklaşık 100 yıllık ekşi maya, su, un ve tuz kullanılarak yapılan Araköy ekmeğinin her biri 4 kilogram gelirken tek bir tanesi bile normal bir ailenin 7 günlük ekmek ihtiyacını karşılayabiliyor.

Son yıllarda yapılan tanıtımlarla birlikte namı Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan ve aşırı talep nedeniyle yaz aylarında 24 saat boyunca odun ateşinde bacası tüten taş fırınlarda pişirilen ekmekler nedeniyle buram buram ekmek kokan Araköy köyündeki fırınlarda incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, bölgenin turizme kazandırılması için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Hem tazesinin hem de kurusunun yoğun ilgi gördüğü Kürtün'deki coğrafi işaretli Araköy ekmeğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "Fırınlarımızı gelip yerinde görerek farklı bir çalışma isteğimiz var. Bu fırınları turizm argümanı olarak nasıl kullanabiliriz konusunda bir çalışma yapıyoruz. Belediyelerimizi de devreye katarak Kürtünümüzü, Araköyümüzü bütün değerlerimizi ortaya çıkaran bir çalışma yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kürtün ilçesinin el sanatlarıyla ilgili DOKA üzerinden bir proje geçti, yakın zamanda ihale edilecek. Bu tür dokunuşlarla yaşam şartları çok zor olan bu zorlu coğrafyada yaşayan insanlarımızın hayatlarına biraz daha katma değer katmak istiyoruz. İnşallah daha iyi daha yaşanılabilir bir Kürtün olması noktasında çabalarımız var" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli
Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli
Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli

Gümüşhane, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Taşbilek: Araköy ekmeği bizim için çok kıymetli - Son Dakika Ekonomi


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