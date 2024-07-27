Ekonomi

Vali Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin en kaliteli tuzunun üretildiği tuzlaları inceledi

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ziyareti kapsamında Türkiye'nin en kaliteli kaynak tuzlarının üretildiği tuzlaları ziyaret ederek bilgi aldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Tekbıyıkoğlu ilçede faaliyet yürüten Balpayam ve Hiver tuz işletmelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Tekbıyıkoğlu'na İlçe Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak ve Belediye Başkanı Müslüm Tosun ile ilgili kurum amirleri eşlik etti.