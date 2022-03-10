Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı

10.03.2022 00:57
Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in de katıldığı marketlerdeki denetimlerde ayçiçek yağında fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 2 market hakkında inceleme başlatıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in de katıldığı marketlerdeki denetimlerde ayçiçek yağında fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 2 market hakkında inceleme başlatıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle merkezde faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir marketleri denetledi. Vali Şimşek, ayçiçek yağını yüksek fiyattan sattığı gerekçesiyle 2 market hakkında inceleme başlatılması talimatını verdi. Vali Şimşek, başta ayçiçek yağı olmak üzere bazı temel gıda ürünlerinde stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde 75 iş yerini denetledi ve reyonlarında ayçiçek yağı az bulunan marketlerin depolarını kontrol etti. Aksaklıklarla ilgili tutanak tutan ekipler, iş yeri sahiplerini stokçuluk yapmamaları ve fahiş fiyat uygulamamaları konusunda uyardı.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 iş yeri hakkında fahiş fiyat uygulandığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. - NİĞDE

YORUMLAR
500
Niğde'de öğrenciler 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi Niğde'de öğrenciler 'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filmini izledi Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

Yılmaz Şimşek, Market, Tarım, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:13:48. #1.11#
SON DAKİKA: Valinin market denetiminde iki market hakkında inceleme başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement