Van\'a Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı İçin Protokol İmzalandı

Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün imzaladığı protokolla Van'a 38,5 megawatt büyüklüğünde 32 milyon euro (yaklaşık 1 milyar TL) değerinde GES kurulacak. Kurulacak GES ile her yıl Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 300 milyon TL ek gelir sağlanacak. Sağlanacak gelirle Van halkına yönelik kamusal yatırımlar yapılacak. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon TL'lik elektrik, kurulan GES'ten elde edilecek.

Konuya ilişkin konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Yatırımın imza törenine Vali Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan katıldı. - VAN