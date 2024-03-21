Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün imzaladığı protokolla Van'a 38,5 megawatt büyüklüğünde 32 milyon euro (yaklaşık 1 milyar TL) değerinde GES kurulacak. Kurulacak GES ile her yıl Van Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 300 milyon TL ek gelir sağlanacak. Sağlanacak gelirle Van halkına yönelik kamusal yatırımlar yapılacak. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon TL'lik elektrik, kurulan GES'ten elde edilecek.
Konuya ilişkin konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yatırımın hayırlı olmasını diledi.
Yatırımın imza törenine Vali Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Özvan, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan katıldı. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van'a Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan itibarıyla Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Abi Ghanem, Türkiye Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra Gonzalez Velasco'ya bağlı olarak çalışacak. Abi Ghanem, Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiş ve Avrupa'da pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında görev almıştır.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artacağını ve ekonomik sorunların sona ereceğini öngördüklerini belirtti. Asmalı ayrıca, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ise yerli üretimi desteklediklerini ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat...
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?