Bıttım ağaçlarına aşılanan fıstık mahallenin geçim kaynağı oluyor - Son Dakika
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Bıttım ağaçlarına aşılanan fıstık mahallenin geçim kaynağı oluyor

19.08.2022 01:04
Bıttım ağaçlarına aşılanan fıstık mahallenin geçim kaynağı oluyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak'taki bıttım (Menengiç) ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak'taki bıttım (Menengiç) ağaçlarına fıstık aşılanarak ekonomiye kazandırıyor. Proje bünyesinde aşılaması yapılan 10 bin ağaç, mahalledeki vatandaşların geçim kaynağı haline geliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, örnek bir proje ile Çatak ilçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Atlıhan ve Dalbastı mahallesindeki bıttım (Menengiç) ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyor. İki yıl önce başlatılan proje bünyesinde şu ana kadar 10 bin civarında ağaç aşılandı. Aşılaması yapılan ağaçların ilk hasadının ise bu yıl yapılması hedefleniyor.

Kırsal alanlarda alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresinin destekleriyle hayata geçirdiği proje ile adeta mahallenin geleceğini değiştirdi. Daha önce sadece yakacak olarak kullanılan bıttım ağaçları, yapılan aşılma sayesinde ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca proje bünyesinde iki mahalledeki 40 çiftçiye de aşılama, budama, bakım ve hastalıklarla mücadele alanında eğitimler verildi.

"Hedefimiz; bölgedeki ağaçları ekonomiye kazandırmaktır"

Atlıhan Mahallesi'nde aşılanan ağaçları kontrol ettiklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, projenin devam ettiğini belirterek, "İki yıldır burada hayata geçirmeye başladığımız menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl da valimizin talimatları doğrultusunda buna hız verdik. Bölgede 10 bin civarında ağaç aşılanıyor. Geçtiğimiz yıl buradaki çiftçilerimize aşılama, budama, bakım ve hastalıklarla mücadele eğitimi verdik. Bu eğitimlerin ardından çiftçilerimize sertifika verdik. Bu yıl da aşılama işlemlerine aralıksız devam ederek yıl içinde 3 bine yakın ağacımızı daha aşıladık. Nihai hedefimiz bölgedeki ağaçları dönüştürerek, yakacak olmaktan kurtarmak ve bölge ekonomisine kazandırmaktır" dedi.

"Bu sene iyi bir hasat bekliyoruz"

Projenin çiftçilerin geçim kaynağı haline geleceğini ifade eden Atlıhan Mahalle Muhtarı İdris Ertem ise "Van Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle burada binlerce bıttım ağacı fıstığa dönüştürüldü. Bölgedeki bıttım ağaçlarının dönüştürülmesi projesi mahallemiz için son derece önemlidir. Projenin devam etmesi sevindiricidir. İlk yıl dönüştürdüğümüz ağaçlarımızda verim almaya başladık. İnşallah bu sene iyi bir hasat bekliyoruz. Van Büyükşehir Belediyesinin eğitimleri ile çiftçilerimiz kendi işlerini kendileri yapabiliyor. Hiçbir ekonomik değeri olmayan bu ağaçlardan ürün alıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi ve Valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bıttım ağaçlarına aşılanan fıstık mahallenin geçim kaynağı oluyor - Son Dakika

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