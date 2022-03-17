Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı

17.03.2022 08:21
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk defa düzenlenen Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'ndaki yerini aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte ilk defa düzenlenen Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'ndaki yerini aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından hazırlanan yöresel elbiseler mankenler tarafından podyumda tanıtıldı.

Van Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı, Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anatolia Grup Organizasyon yetkilisi Özgür Can Çelik ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler katıldı. Açılışın ardından fuarı gezen Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından hazırlanan moda defilesini izledi. Mankenler tarafından tanıtılan birbirinden güzel yöresel kıyafetler izleyicilerden tam not aldı.

Açılışı yapılan fuarın Shopping Fest gibi önemli bir organizasyonla aynı tarihte olmasının Van için önemli olduğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu tür fuarlar kentimiz için çok kıymetlidir. Hem esnafımız kazanıyor hem de halkımız yeni ürünlerle tanışıyor. Bildiğiniz üzere şu anda Shopping Fest gibi önemli bir organizasyonu yapıyoruz. İlimize İran'dan birçok misafirimiz geldi ve gelmeye devam ediyor. İnanıyorum ki İranlı misafirlerimiz fuarımıza da geleceklerdir. Bu tür organizasyonlar kentimize değer katıyor. Ekonomik anlamda da esnafımıza katkı sağlıyor" dedi.

Daha sonra stantları gezen Vali Bilmez, fuara katılan firmalara bol kazanç diledi.

Vatandaşlardan da ilgi gören fuarın 20 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı
Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı

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Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Evlilik, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi 'Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nda yerini aldı - Son Dakika


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