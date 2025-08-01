Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van'da 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Van'ın Özalp ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 1 alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Van'da 4 Yeni YEKA Alanı İlan Edildi - Son Dakika
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