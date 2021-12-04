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Van'da AVM açılışında izdiham - Son Dakika

Van'da AVM açılışında izdiham

04.12.2021 14:17

- Van'da AVM açılışında izdiham Van'da yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

- Van'da AVM açılışında izdiham

VAN - Van'da yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi Van AVM yanında açılışı yapılan Çarşı İstanbul AVM'de uygun fiyatları duyan vatandaşlar, firma önünde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce vatandaşın içeriye girmek istemesi izdihama neden oldu. Açılışla ilgili bir açıklamada bulunan firma yetkilisi Emre Tapan, böyle bir mağaza açarak, ucuzluğu Van halkının ayağına getirdiklerini belirtti. Bin 500 metrekarelik bir alanda yaklaşık 26 bin ürünü Van halkı ile buluşturduklarını belirten Tapan, "Van halkının ilk günden gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Mağazamızda hediyelik eşya, zücaciye, çeyiz takımı, mutfak malzemeleri, A'dan Z'ye her şey var. Dolara inat indirime gittik. İlk günden böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Tabi insanlar biraz izdihama neden oldu. Gönül isterdi ki herkes sırayla içeri girip, gönlüne göre alışveriş yapmasıydı. Ancak istediğimiz gibi olmadı. Bizlerde bu çerçevede insanlarımızı yavaş yavaş içeriye alıyoruz. İzdihamın yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

İndirimlerin bundan sonra da devam edeceğinin altını çizen Tapan, tüm Van halkını alışverişe belediklerini sözlerine ekledi.

S.S. Van Hızır Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda işletme sahibi Emre Tapan'ın kayınpederi Faruk Alpaslan ise Van'da uygun fiyata ürünlerin halka sunulmasının anlamlı olduğuna işaret ederek, "Bu, insanların daha ekonomik olarak ulaşabilecekleri araç gereçleri alabilme çabasıdır. Böyle yerlerin Van'da açılması ve halkımıza hizmet sunulması çok büyük anlam teşkil diyor. Ucuzdan alıp ucuzdan vermenin hesabı içerisinde olan işletme sahipleri, kar düşünmeksizin insanlara hizmet etmenin gayreti içerisindeler. Ben kendilerini kutluyorum. Allah Van'ımıza hayırlı ve uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

(ATL-MSA-Y)

Van'da AVM açılışında izdiham
Van'da AVM açılışında izdiham
Van'da AVM açılışında izdiham
Van'da AVM açılışında izdiham

Cumhuriyet Caddesi, İstanbul, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da AVM açılışında izdiham - Son Dakika Ekonomi


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