Van'da Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı

Van\'da Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı

Van'da düzenlenen Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 'En güzel kuzu' yarışması ve ödül töreni ile başladı. Fuar, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak firmaların katılımıyla büyük bir ihtiyaçtır. Fuarda tarımsal mekanizasyon, traktör, tarım aletleri, tohum ve gübre gibi teknolojiler sergilenmektedir. Fuarın büyüme yolunda yurt dışına açılma hedefi bulunmaktadır.

25.04.2024 17:29
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Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, 'En güzel kuzu' yarışması ve ödül töreni ile başladı. Kurdele kesiminin ardından stantları tek tek gezen protokol, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fuar ile ilgili açıklamada bulunan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, eskiden tarımla uğraşan çiftçilerin teknolojik ürünleri almak için başka ile gitmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Çiftçilerimiz gerek gidiş gelişleri açısından gerek diğer açılardan zorluklar yaşıyorlardı. Bugün ise çoğu çiftçimiz ihtiyaçlarını burada alabiliyor. Bu gerçekten bizim için sevindirici bir durumdur. Van Ticaret Borsası olarak bu fuara ilk günden bugüne kadar hep destek olduk. Bunlar il için, bölge için mükemmel fuarlardır. İlimiz hem tarım hem hayvancılık bölgesi olduğu için bu bizim için büyük bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaçların büyük kısmını karşılayacak firmalar da katılmış. Bu da bizi sevindiriyor. Van için, bölge için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fuara daha çok kamu kurumlarının katılması gerektiğinin altını çizen Süer, "Başka illerdeki fuarlara gittiğimizde daha çok katılımcı görüyoruz. Bu yüzden tüm kamu kurumlarından daha güçlü destek bekliyoruz. Van'ımız bunu hak etmiyor. Özellikle çiftçilerimizden ricamız buraya gelmeleri ve bu ürünleri görmeleridir. Yarın yatırım düşüncesi olan çiftçilerimiz için en azından bir ön çalışma olur" ifadelerini kullandı.

Fuarda 20 tanesi il dışından olmak üzere 85 standın kurulduğunu belirten İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Veysi Uygun ise kuzu güzellik yarışması ile ziyaretçileri ağırladıklarını belirtti. Fuarın bölgedeki tek çiftçi buluşması olduğunun altını çizen Uygun, "Tarımsal mekanizasyon hizmetlerini sunan tek fuar olma özelliğini taşıyan bu fuarımız 4 gün sürecek. Fuarımız, tarım ve hayvancılıkla ilgili hizmet sunan tüm çiftçilerimize ve aynı zamanda üreticilerimize tarımsal mekanizasyon, traktör, tarım aletleri, tohum ve gübre anlamında tüm teknolojileri sunma özelliğini taşıyor. Fuarımızın başka bir özelliği ise bölgedeki tek çiftçi buluşması olmasıdır. Ziraat odalarının örgütlenmesi ile birlikte biz bölgede tüm çiftçilerimizi fuarımızda yeni teknolojilerle buluşturuyoruz. Bölgemizin, ilimizin ve çiftçilerimizin ihtiyacı olan tüm ürünleri bulabileceği bir alan sunuyoruz" dedi.

Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın büyüme yolunda artık belli bir noktaya geldiğini vurgulayan Uygun, "Van Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, tüm ülkede konuşulan bir fuar noktasındadır. Bundan sonraki aşamada, biz artık tamamen yurt dışından katılımcı ve ziyaretçi kabul edeceğiz ve buradaki tarımımız ile teknolojilerimizi yurt dışına pazarlama içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Açıldı - Son Dakika

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