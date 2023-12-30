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Van'da ikinci el araç fiyatları düşerken açık oto pazarı dolup taştı - Son Dakika
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Van'da ikinci el araç fiyatları düşerken açık oto pazarı dolup taştı

Van'da yılbaşı öncesi ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. 2023 yılında kurulan son açık oto pazarında da araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son 2 ay içerisinde 100 bin lira civarında düştüğü belirtildi. Açık oto pazarına araç fiyatların düştüğünü ifade eden Mehmet Emin Özmel isimli vatandaş, akrabasıyla birlikte araç almak için açık oto pazarına geldiğini dile getirdi. Son 4-5 ay içerisinde araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Özmel, birçok araçta 200 bin lira düştüğünü söyledi. - VAN

Van\'da ikinci el araç fiyatları düşerken açık oto pazarı dolup taştı
30.12.2023 - 13:07,
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Van'da yılbaşı öncesi ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. 2023 yılında kurulan son açık oto pazarında da araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son 2 ay içerisinde 100 bin lira civarında düştüğü belirtildi.

"Birçok araçta 200 bin lira düşmüş"

Açık oto pazarına araç fiyatların düştüğünü ifade eden Mehmet Emin Özmel isimli vatandaş, akrabasıyla birlikte araç almak için açık oto pazarına geldiğini dile getirdi. Son 4-5 ay içerisinde araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Özmel, birçok araçta 200 bin lira düştüğünü söyledi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da ikinci el araç fiyatları düşerken açık oto pazarı dolup taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da ikinci el araç fiyatları düşerken açık oto pazarı dolup taştı - Son Dakika
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