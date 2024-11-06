Van'da Kış Çaylarıyla Doğal Koruma - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Kış Çaylarıyla Doğal Koruma

Vanlılar, soğuk algınlığına karşı aktarların doğal kış çaylarını tercih ediyor.

06.11.2024 23:53
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Van'da soğuk algınlığına doğal çözüm: Kış çayları

VAN - Van'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığına karşı bünyesini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar, aktarlarda hareketlilik oluşturdu.

Van'da etkili olan son yağışların ardından düşen hava sıcaklıkları, vatandaşları soğuk algınlığına karşı doğal yollarla önlem almaya yöneltti. Artan gribal enfeksiyonlara karşı özellikle şifalı bitkilere rağbet eden Vanlılar, aktarların hazırladığı doğal kış çayları ile bünyelerini güçlendirmeye çalışıyor. Aktarlar, bu dönemde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi şifalı bitkilerin karışımından oluşan kış çaylarının tüketilmesini öneriyor. Özellikle hastalanmadan önce bu çayların düzenli tüketilmesi gerektiğini belirten aktarlar, doğal bitki karışımlarının soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etki sağladığını vurguluyor.

"Kış aylarına dirençli bir bağışıklıkla girin"

İHA muhabirine konuşan aktar Ebubekir Kaya, Van halkının kış döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için aktarlara yöneldiğini söyledi. Mevsim geçişlerinde hastalıkların baş gösterdiği dönem olduğunu ifade eden Kaya, "Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Kış aylarına dirençli bir bağışıklıkla girildiğinde hastalıklara karşı mücadele etmek daha kolay olur. Hafif bitki çaylarıyla vücudu hazırlamak bu dönemde faydalıdır. Özellikle içinde 20'ye yakın bitki bulunan karışık çaylarımız, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut ısısını dengeliyor ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda, öksürüğe karşı etkili macunlarımız da boğazdaki farenjite iyi geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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