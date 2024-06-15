Van'da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi

Ekonomi

Van'da dededen kalma bıçak bileme mesleğini sürdüren Mehmet Şakir Cengiz, Kurban Bayram mesaisi yapıyor.

Kurban Bayramı arifesinde bıçak bileme ustalarının iş yoğunluğu artmaya başladı. Bu yıl bayramda kurban kesecek vatandaşlar, körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bayrama hazırlık yapan vatandaşlar, körelen bıçaklarını bileterek kesim işlemlerini kolaylaştırmak istiyor. Bazıları Kurban Bayramı için yeni bıçak alırken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Bıçak bileme işi için de Van'ın en tecrübeli ustalarından biri olan 62 yaşındaki Mehmet Şakir Cengiz'i tercih eden vatandaşlar, burada bıçaklarını özenle biletiyor. İHA muhabirine konuşan bıçak bileme ustası Mehmet Şakir Cengiz, daha iyi hizmet alınması için bileme işinin son güne bırakılmaması tavsiyesinde bulundu. Arefe günü büyük bir yoğunluk yaşadıklarını ve gecelere kadar yorucu bir mesai yapacaklarını ifade eden Cengiz, "60 yıldır bu işin içindeyiz ve her bayram bu böyledir. Herkes bayrama 2-3 gün kala geç getiriyor. Bu yüzden iyi de hizmet alamıyor. Daha erken getirirseler daha güzel olacaktır. Burada çok fazla yoğunluk oluyor. Çok yorucu oluyor. Geceye kadar devam edeceğiz. Müşterilerimiz son 15 gün kala gelirlerse çok daha güzel olacaktır. Bu mesleği deden beri sürdürüyoruz" dedi. - VAN